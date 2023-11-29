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    Karlsson Haus представит страшную сказку для взрослых по мотивам Г. Х. Андерсена и братьев Гримм

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    4 декабря состоится первый показ спектакля «Дикие лебеди (Далеко-далеко)» по мотивам произведений Г. Х. Андерсена и братьев Гримм. Режиссер Анна Иванова-Брашинская (лауреат Российской национальной премии «Золотая маска») много лет назад уже бралась за этот материал и ставила спектакль в Большом театре кукол вместе с той же художницей Виталией Самуйловой. Теперь же новая версия спектакля выйдет в театре кукол Karlsson Haus. Объединив тексты Андерсена и братьев Гримм, режиссер сохраняет начало «Диких лебедей» и финал «Шести лебедей».

    афиша спектакля
    афиша спектакляФото: karlssonhaus.ru
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    Однако, не стоит ждать наивного волшебства. Сказки всегда заканчиваются хеппи-эндом, на то они и небылицы. Но что если сказка, как и реальная жизнь, может оказаться непредсказуемой и опасной не только для тебя самого, но и для твоих близких? Пугающие чудовища, невыполнимые задания и необходимый риск, когда на кону стоит всё. Тогда мысль оказаться в сказке кажется уже не такой привлекательной.

    С детства все помнят адаптации народных германских сказок, таких как «Красная Шапочка», «Золушка», «Бременские музыканты» и другие. Изначальные средневековые источники этих сюжетов были смягчены сначала писателями-сказочниками, а затем переводчиками на русский язык из-за слишком жестоких деталей, мрачных и кровавых сюжетов. Тревожную, нагнетающую атмосферу навевает уже сама афиша спектакля: сложенные в форме птичьих клювиков обагренные руки на фоне белоснежных рубашек. Сам спектакль насыщен поэтической метафорикой и пластическим разнообразием.

    Художник по свету — Ксения Козлова. Композитор — Денис Антонов.

    16+

    Арина Хек

    афиша спектакля
    афиша спектакляФото: karlssonhaus.ru

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