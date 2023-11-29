На Большевиков устранили дефект трубы, остудивший батареи в 642 домах в Петербурге и Кудрово

Теплоэнергетики днем 29 ноября завершили работы на трубопроводе в Невском районе Петербурга, из-за дефекта на котором было понижено теплоснабжение сотен домов в городе и области. Первоначально закончить ремонт планировали вечером.
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с середины дня 28 ноября устраняли скрытый дефект на трубопроводе на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков. Силами 25 человек и 10 единиц спецтехники там заменили более 6 метров ненадежного трубопровода. В 6:20 среды специалисты завершили сварочные работы, а в 12 часов восстановили циркуляцию теплоносителя и перевели систему теплоснабжения в штатный режим работы, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
«Жилищные организации оповещены о возможности подключения жилых зданий», — добавили в «Теплосети». На время работ по пониженным параметрам осуществлялось теплоснабжение 642 домов в Красногвардейском и Невском районах Петербурга и Кудрово.
Работы на трубах на проспекте Большевиков пришлось проводить несколько раз подряд. Сначала возле дома 24/1 произошла авария, без отопления остались 220 домов, включая школы и детские сады. «Теплосеть» заменила 1,5 метра труб, а к вечеру того же дня во время заполнения трубопровода обнаружился скрытый дефект в тепловой камере.