    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    744мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    «Спать невозможно. Температура +11». В Невском и Красногвардейском районах больше 200 домов остались без отопления

    1401
    17 комментариев

    Сотни домов в Невском и Красногвардейском районах остались без отопления. О холодных батареях в квартирах жители домов массово сообщают «Фонтанке» 25 ноября.

    «Температура у людей на первых этажах +11 градусов. Ночью спать невозможно даже под двумя одеялами и в платке», — жалуются жильцы.

    Причиной отключения отопления стала авария возле дома 24/1 по проспекту Большевиков. Без от отопления, как сообщал на своей странице «ВКонтакте», глава администрации Невского района Алексей Гульчук, остались 220 домов, среди потребителей есть школы и детские сады.

    Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 24 ноября возле дома 24/1 на проспекте Большевиков сотрудники предприятия заменили 1,5 метра ненадежного трубопровода. Однако к вечеру того же дня во время заполнения трубопровода был выявлен скрытый дефект в тепловой камере.

    «В настоящий момент отремонтированный участок поставили на заполнение горячей водой. Перевод системы отопления в штатный режим запланирован на 11:00 25 ноября. Теплоснабжение зданий осуществляется в штатном режиме», — сообщили в компании.

    В ГУП «ТЭК» сообщили, что по состоянию на 09.50 субботы теплосеть запитана.

    «Идет плавный подъем параметров и подключение потребителей по центральному отоплению и горячему водоснабжению», — отметили там.

    Для окончательного подключения потребителей потребуется настройка систем внутридомовых коммуникаций, поэтому при отсутствии отопления и горячей воды в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    Гость25 Ноя 2023 в 11:37
    Брех ловский Петербург.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close