«Спать невозможно. Температура +11». В Невском и Красногвардейском районах больше 200 домов остались без отопления

Сотни домов в Невском и Красногвардейском районах остались без отопления. О холодных батареях в квартирах жители домов массово сообщают «Фонтанке» 25 ноября.
«Температура у людей на первых этажах +11 градусов. Ночью спать невозможно даже под двумя одеялами и в платке», — жалуются жильцы.
Причиной отключения отопления стала авария возле дома 24/1 по проспекту Большевиков. Без от отопления, как сообщал на своей странице «ВКонтакте», глава администрации Невского района Алексей Гульчук, остались 220 домов, среди потребителей есть школы и детские сады.
Как рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 24 ноября возле дома 24/1 на проспекте Большевиков сотрудники предприятия заменили 1,5 метра ненадежного трубопровода. Однако к вечеру того же дня во время заполнения трубопровода был выявлен скрытый дефект в тепловой камере.
«В настоящий момент отремонтированный участок поставили на заполнение горячей водой. Перевод системы отопления в штатный режим запланирован на 11:00 25 ноября. Теплоснабжение зданий осуществляется в штатном режиме», — сообщили в компании.
В ГУП «ТЭК» сообщили, что по состоянию на 09.50 субботы теплосеть запитана.
«Идет плавный подъем параметров и подключение потребителей по центральному отоплению и горячему водоснабжению», — отметили там.
Для окончательного подключения потребителей потребуется настройка систем внутридомовых коммуникаций, поэтому при отсутствии отопления и горячей воды в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию.