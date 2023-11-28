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    Жители более 600 домов в двух районах Петербурга и Кудрово остались без тепла из-за дефекта трубопровода

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    Два дня в более 600 домах в Красногвардейском, Невском районах Петербурга и Кудрово (Ленобласть) будет заметно холоднее. Все из-за скрытого дефекта на трубопроводе, расположенного на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков, сообщили «Фонтанке» 28 ноября в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Чтобы предотвратить возможные проблемы, было принято решение о замене ненадежного участка теплотрассы. Ремонтные работы будут проводиться с 12:00 28 ноября до 18:00 29 ноября. В это время теплоснабжение близлежащих домов будет осуществляться по пониженным параметрам. По данным «Фонтанки», ремонтные работы затронут 642 дома в двух районах Петербурга — Красногвардейском (312 домов), Невском (150 домов) и Кудрово (180 домов).

    Это не первый случай, когда в домах на востоке Петербурга и в Кудрово становится заметно холоднее из-за аварии на Большевиков. Ранее читатели «Фонтанки» рассказали, что в одной из квартир температура опустилась до 11 градусов выше нуля. Тогда в «Теплосети» также говорили, что причиной стала авария возле Большевиков 24/1. 24 ноября сотрудники предприятия заменили 1,5 метра ненадежного трубопровода, но уже вечером того же дня при заполнения трубопровода был найден скрытый дефект в тепловой камере.

    В компании просят жителей быть осторожными, если горячая вода начнет вытекать на поверхность. В этот момент не нужно пытаться пройти или проехать по затопленной улице. Также петербуржцев просят в таких случаях не переставлять машину из зоны дефекта или спасти от подтопления прочее имущество.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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