Аналог Zara Home и H&M Home открывает первый магазин

Российский бренд Redecoro, который рассчитывает занять нишу после ухода H&M Home и Zara Home, 30 ноября открывает первый магазин. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.



«Бренд представит собственную линейку домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной», — рассказала Кондакова.

