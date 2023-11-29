Аналог Zara Home и H&M Home открывает первый магазин

Российский бренд Redecoro, который рассчитывает занять нишу после ухода H&M Home и Zara Home, 30 ноября открывает первый магазин. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.
«Бренд представит собственную линейку домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной», — рассказала Кондакова.
Магазин разместится в торговом центре «Метрополис» в Москве, его площадь составляет
Бренд предлагает продукцию среднего ценового сегмента, сочетающую скандинавский дизайн, минимализм, этнический и экостиль. Товары производятся на фабриках в России, Турции, Индии и Китае. Во втором магазине обещают коллекцию с принтами, разработанными с использованием искусственного интеллекта.
С началом СВО испанская компания Inditex закрыла в России свои магазины, в том числе Zara Home. Прекратили деятельность и H&M и H&M Home. В 2023 году на месте закрытых Zara и Pull&Bear открылись магазины Maag и Dub.