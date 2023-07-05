Аналог Zara Home и H&M Home откроется в России осенью

Магазин Redecoro, который придет на смену брендам Zara Home и H&M Home, откроется в России осенью 2023 года. Всего за два года к открытию готовят до 50 магазинов в России и странах СНГ, сообщает 4 июля ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.



Первый магазин с текстилем, посудой, домашним декором, товарами для кухни и ванной откроется в московском ТЦ «Метрополис». Новый бренд войдет на рынок со средним ценовым сегментом, пояснила Кондакова. Производство товаров осуществляется на многих фабриках в России, Турции, Индии и Китае, где в том числе изготавливается ассортимент H&M Home и Zara Home.