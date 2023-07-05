Аналог Zara Home и H&M Home откроется в России осенью

Магазин Redecoro, который придет на смену брендам Zara Home и H&M Home, откроется в России осенью 2023 года. Всего за два года к открытию готовят до 50 магазинов в России и странах СНГ, сообщает 4 июля ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.
Первый магазин с текстилем, посудой, домашним декором, товарами для кухни и ванной откроется в московском ТЦ «Метрополис». Новый бренд войдет на рынок со средним ценовым сегментом, пояснила Кондакова. Производство товаров осуществляется на многих фабриках в России, Турции, Индии и Китае, где в том числе изготавливается ассортимент H&M Home и Zara Home.
Представитель компании отметила, что аналог не будет заимствовать продукцию ушедших брендов, а займется разработкой собственной линейки. Распределение закупок среди нескольких поставщиков позволит Redecoro не зависеть от политической и эпидемиологической ситуации, пояснила она.
Инвестором проекта выступает Сбер. Redecoro основана весной 2023 года. Ее особенность — технологичность и цифровизация.
С началом специальной военной операции испанская компания Inditex закрыла в России магазины, среди которых Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home и Bershka. Также прекратили свою деятельность H&M и H&M Home. В 2023 году на месте закрытых Zara и Pull&Bear открылись магазины Maag и Dub.