    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    759мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.55eur97.74

    Аналог Zara Home и H&M Home откроется в России осенью

    2638
    6 комментариев

    Магазин Redecoro, который придет на смену брендам Zara Home и H&M Home, откроется в России осенью 2023 года. Всего за два года к открытию готовят до 50 магазинов в России и странах СНГ, сообщает 4 июля ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.

    Первый магазин с текстилем, посудой, домашним декором, товарами для кухни и ванной откроется в московском ТЦ «Метрополис». Новый бренд войдет на рынок со средним ценовым сегментом, пояснила Кондакова. Производство товаров осуществляется на многих фабриках в России, Турции, Индии и Китае, где в том числе изготавливается ассортимент H&M Home и Zara Home.

    Представитель компании отметила, что аналог не будет заимствовать продукцию ушедших брендов, а займется разработкой собственной линейки. Распределение закупок среди нескольких поставщиков позволит Redecoro не зависеть от политической и эпидемиологической ситуации, пояснила она.

    Инвестором проекта выступает Сбер. Redecoro основана весной 2023 года. Ее особенность — технологичность и цифровизация.

    С началом специальной военной операции испанская компания Inditex закрыла в России магазины, среди которых Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home и Bershka. Также прекратили свою деятельность H&M и H&M Home. В 2023 году на месте закрытых Zara и Pull&Bear открылись магазины Maag и Dub.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Импортозамещение
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость05 Июл 2023 в 11:54
    Аналог армии власова давно открылся на Ф.
    +1−2
    Гость05 Июл 2023 в 11:15
    Да чего там пыжиться - назовите сразу Москвич3.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close