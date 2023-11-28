Вместе со снегом пробки в Петербурге собирают ДТП. В Петро-Славянке машина в кювете превратилась в сугроб

Обильный снегопад традиционно собрал на заснеженных дорогах Петербурга урожай небольших, но изрядно стопорящих движение ДТП. На севере города из-за аварии с автобусом утром 28 ноября плотно встал проспект Энгельса. Прямо на спуске проспекта Энгельса с путепровода со стороны Парнаса автобус № 198 догнал легковой автомобиль, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Александра. В результате, по данным «Яндекс.Пробок», плотный затор растянулся на 1,4 километра, начинаясь еще до пересечения с улицей Михаила Дудина.

Несколькими часами ранее на пересечении Тверской и Таврической улиц «дал угла» автобус-гармошка 74-го маршрута, пишет участник группы. Сложившись почти под прямым углом, он собрал собой снег, как отвалом уборочной машины. Пассажирам пришлось идти пешком.

На выручку лазурному пришел водитель Toyota Land Cruiser, помогая вытащить транспорт из неудобного положения и вернуть в строй.

Ушаковский мост в сторону Торжковской улицы в половине девятого утра частично перегородили столкнувшиеся Mitsubishi и Mercedes, сообщает очевидица Тулана. Машины развернуло поперек, и они заняли два ряда, в том числе трамвайные пути.

А вот так больше часа стояли водители на Советском проспекте в Рыбацком: где-то впереди ДТП, пишет очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». «Ничего не поменялось. Час двадцать. Ситуация «хелп», ситуация SOS», — комментирует водитель на видео.

В Петро-Славянке же больше валялись по кюветам. Фура свалилась с проезжей части задними колесами прицепа. А легковой автомобиль явно провел в кювете немало времени под снегопадом и сам уже превратился в сугроб.

Вместе со снегом, а кое-где и водой, на дорогах Петербурга в утренний час пик 28 ноября собрались 8-балльные пробки, тогда как обычно в это время наблюдается 6 баллов. Самыми загруженными магистралями были Гражданский проспект в центр, проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр и Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Октябрьской набережной, на них было даже 9 баллов. Нехарактерно плотный трафик, на 6 баллов вместо трех, был также на Софийской улице из центра. Приморский проспект в центр оказался загружен на 7 баллов вместо пяти.

Самые крупные пробки утра фиксировали: в 9:08 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 9,2 км от поворота к логистическому складу до Якорной улицы;

в 9:12 на внутреннем кольце КАД — 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной;

в 8:12 на Петергофском шоссе и проспекте Стачек — 6,6 км от улицы Доблести до Автомобильной улицы;

в 9:04 на Пулковском шоссе — 5,3 км от поворота в аэропорт Пулково до площади Победы;

в 9:04 на проспекте Маршала Блюхера, Кантемировской улице, Кантемировском мосту и проспекте Медиков — 5,2 км от Лабораторного проспекта до Петропавловского моста.