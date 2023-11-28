Петербург — город фонтанов, даже зимой. О лете горожанам напомнил Водоканал

В Калининском районе пробки, но не из-за прошедшей метели. Машины двигаются по проспекту Науки по колесо в воде.



О ЧП в районе перекрестка с улицей Обручевых сообщают очевидцы в социальных сетях утром 28 ноября. На газоне появился фонтан из-за прорыва трубы.