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    Петербург — город фонтанов, даже зимой. О лете горожанам напомнил Водоканал

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    5 комментариев

    В Калининском районе пробки, но не из-за прошедшей метели. Машины двигаются по проспекту Науки по колесо в воде.

    О ЧП в районе перекрестка с улицей Обручевых сообщают очевидцы в социальных сетях утром 28 ноября. На газоне появился фонтан из-за прорыва трубы.

    Мегаполис | ДТП и ЧП |

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», на место направлены две бригады.

    читатель «Фонтанки»

    В «Организаторе перевозок» рассказали, что из-за прорыва трассы трамвайные маршруты №№ 9, 38, 57 в районе Науки и Обручевых временно изменены.

    читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 5

    Гость28 Ноя 2023 в 10:08
    Это конец🏁
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