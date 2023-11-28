МВД РФ предложило запретить нелегалам водить машину и получать права

Министерство внутренних дел России предлагает ввести новый правовой режим для нелегальных мигрантов, предусматривающий ряд ограничений и запретов. В частности, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать банковские счета и заключать брак. Об этом 28 ноября сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на законопроект.



Согласно законопроекту, режим контролируемого пребывания будет применяться в отношении иностранных граждан, находящихся в России без законных оснований. Такими основаниями могут быть истечение срока действия визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также незаконное пересечение границы.

