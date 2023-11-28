МВД РФ предложило запретить нелегалам водить машину и получать права

Министерство внутренних дел России предлагает ввести новый правовой режим для нелегальных мигрантов, предусматривающий ряд ограничений и запретов. В частности, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открывать банковские счета и заключать брак. Об этом 28 ноября сообщает российское госагентство ТАСС со ссылкой на законопроект.
Согласно законопроекту, режим контролируемого пребывания будет применяться в отношении иностранных граждан, находящихся в России без законных оснований. Такими основаниями могут быть истечение срока действия визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также незаконное пересечение границы.
Контролируемые лица будут обязаны информировать о своем местонахождении, о смене места пребывания без разрешения сотрудника МВД, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения этих требований их могут депортировать или поместить в спецучреждение.
Какие ограничения и запреты будут действовать для нелегальных мигрантов в России
- Запрет на регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
- запрет на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин;
- запрет на постановку недвижимого имущества на кадастровый учет;
- запрет на государственную регистрацию транспортных средств;
- ограничение в вождении машины;
- отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав;
- отказ в открытии банковских счетов;
- отказ в переводе денег;
- отказ в заключении брака.