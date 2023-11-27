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    На петербургском заводе Hyundai могут начать собирать автомобили под китайской маркой

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    Китайский автопроизводитель GAC может стать партнером российской компании ARG по перезапуску завода Hyundai в Петербурге. Об этом 27 ноября сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на итоги визита делегации ARG и GAC на предприятие в минувшую пятницу. По его данным, производство может быть возобновлено уже в первом квартале 2024 года.

    Источники «Фонтанки», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, на данный момент GAC является основным претендентом. «Пока план такой», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что пока соглашение не подписано. «Китайцы сложные», — добавил он.

    Корейские собственники сохраняют намерение заключить сделку с российской AGR, близкой к автодилеру «Авилон», отмечают собеседники «Фонтанки». Намеченные контуры сделки предполагают, что после смены владельцев завод будет выпускать те же автомобили Hyundai и KIA, что сходили с конвейера до остановки производства, но под китайским брендом.

    Автомобильный завод Hyundai в Петербурге в марте 2022 года остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. Осенью 2023 года глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что завод корейского концерна Hyundai в Петербурге купит российская компания. Причем сделка будет включать возможность обратного выкупа.

    Подробнее о том, что тормозит переговоры Hyundai с ARG и GAC и когда ждать перезапуска производства, читайте в материале «Фонтанки».

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