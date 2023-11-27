На петербургском заводе Hyundai могут начать собирать автомобили под китайской маркой

Китайский автопроизводитель GAC может стать партнером российской компании ARG по перезапуску завода Hyundai в Петербурге. Об этом 27 ноября сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на итоги визита делегации ARG и GAC на предприятие в минувшую пятницу. По его данным, производство может быть возобновлено уже в первом квартале 2024 года.



Источники «Фонтанки», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, на данный момент GAC является основным претендентом. «Пока план такой», — отметил собеседник издания, подчеркнув, что пока соглашение не подписано. «Китайцы сложные», — добавил он.