Wildberries пожаловался на угрозу многомиллиардных убытков из-за проверки на складе

Более 8 тысяч сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали не могут начать работать из-за проверки правоохранительных органов. Продавцам грозят серьезные убытки, сообщает 24 ноября РИА Новости.
«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам», — сообщили в компании, отметив, что эта ситуация может привести к миллиардным убыткам предпринимателей в высокий сезон.
Руководство маркетплейса находится на связи с представителями полиции. Пока вернуться к работе в прежнем режиме не удается, проверка продолжается, уточняет Wildberries.
Утром 24 ноября правоохранительные органы пришли с проверкой работников распределительного склада Wildberries в подмосковной Электростали. За нарушение миграционного законодательства были задержаны 16 работников, трое мигрантов были выдворены из страны.