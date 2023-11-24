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    Wildberries пожаловался на угрозу многомиллиардных убытков из-за проверки на складе

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    Более 8 тысяч сотрудников сортировочного центра Wildberries в Электростали не могут начать работать из-за проверки правоохранительных органов. Продавцам грозят серьезные убытки, сообщает 24 ноября РИА Новости.

    «Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам», — сообщили в компании, отметив, что эта ситуация может привести к миллиардным убыткам предпринимателей в высокий сезон.

    Руководство маркетплейса находится на связи с представителями полиции. Пока вернуться к работе в прежнем режиме не удается, проверка продолжается, уточняет Wildberries.

    Утром 24 ноября правоохранительные органы пришли с проверкой работников распределительного склада Wildberries в подмосковной Электростали. За нарушение миграционного законодательства были задержаны 16 работников, трое мигрантов были выдворены из страны.

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