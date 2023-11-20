Сад в суд. Покупатель деревьев для Синего моста в Петербурге подал иск к городу

ООО «П24», которое закупало растения для временного сада у Мариинского дворца, подало иск к петербургскому АО «Садово-парковое предприятие «Центральное». Компания до сих пор не получила свои деньги, хотя и сам сад уже успели разобрать.



Информация об иске появилась в картотеке арбитражного суда 20 ноября. Сумма требований — почти 63 млн рублей. По данным «Фонтанки», именно такая сумма была прописана в договоре между сторонами о поставке посадочного материала — кустарников и различных деревьев, в частности липы и туи.



Напомним, покупал растения собственник бренда «Беркано», а СПП «Центральное» выполняло рекордный по стоимости контракт на организацию временного сада. Уже после того, как его смонтировали и открыли, контрактом заинтересовались следователи, и с этого момента ООО «П24» не может получить плату от садово-паркового хозяйства. Договор между поставщиком и СПП все же был заключен в конце лета, в октябре подписан акт приема-передачи, но с момента фактической поставки никаких расчетов так и не произошло. Параллельно город сократил стоимость контракта с самим садово-парковым хозяйством.



С конца октября СПП разбирало сад, растения увезли на пересадку по различным адресам.

