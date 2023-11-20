Начнем со слабого снега, закончим метелью. Какой будет погода в Петербурге на неделе

На этой неделе петербуржцев ждет облачная, спокойная, но довольно холодная погода. Начнется неделя со слабого снега, но к четвергу в город придет настоящая метель. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 20 ноября.

«Сегодня, а также два последующих дня Санкт-Петербург будет ощущать влияние поля повышенного атмосферного давления. Начиная с четверга, в формирование метеоусловий вмешается атлантический циклон. Надвигаясь с запада, он принесет в регион наполненные влагой облака, усилит ветер и вызовет снег», — говорит синоптик.

В понедельник, 20 ноября, днем ожидается около –5 градусов и местами слабый снег. Будет облачно, но, возможно, ненадолго появится солнце. Ветер северо-восточный до 4–9 м/с. Слабый снег продолжится и во вторник, 21 ноября. Ночью до –8, днем также около –5 градусов. Северо-восточный ветер ослабнет до 2–7 м/с.

В среду осадков не ожидается. Ночью похолодает до –7…–9 градусов. Дневная температура тоже немного понизится до –6. Ветер сменит направление на северо-западный. 23 ноября, в четверг, в Петербург придет снег, а местами он превратится в метель. Ожидается порывистый южный ветер до 5–10 м/с. Ночью до –8 градусов. Днем потеплеет до –1…–3.

Снег пройдет и в пятницу. Ночью около –5, днем — до –4 градусов. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.

Атмосферное давление всю неделю будет скакать. В понедельник оно зафиксируется ниже нормы и составит 747 мм рт. ст., однако во вторник поднимется выше нормы, до 767 мм рт. ст. А уже к концу рабочей недели атмосферное давление сильно упадет до 733–735 мм рт. ст. В выходные, по предварительному прогнозу, влияние циклона будет ослабевать. Небо слегка прояснится, снег станет небольшим и локальным, но похолодает до –8 градусов.