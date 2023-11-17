Петербург покрывается льдом — будьте осторожны

Средняя температура минувших суток составила минус 2,2 градуса — это ниже климатической нормы почти на 3 градуса. И будет еще холоднее. Такой прогноз дает синоптик Александр Колесов.



В пятницу днем, 17 ноября, в Петербурге будет около –4. Уже можно заметить первый лед на небольших водоемах — например на Адмиралтейском канале и на прудах. Остальные реки и каналы пока только охлаждаются.