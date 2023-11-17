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    Петербург покрывается льдом — будьте осторожны

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    Средняя температура минувших суток составила минус 2,2 градуса — это ниже климатической нормы почти на 3 градуса. И будет еще холоднее. Такой прогноз дает синоптик Александр Колесов.

    В пятницу днем, 17 ноября, в Петербурге будет около –4. Уже можно заметить первый лед на небольших водоемах — например на Адмиралтейском канале и на прудах. Остальные реки и каналы пока только охлаждаются.

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    «Так как характер погоды пока не меняется, а следующие дни будут даже немного холоднее, то тенденция на замерзание продолжится. Сейчас самое опасное время, лед появляется, не всегда понятно, какой он, насколько прочный, поэтому главное — предупредить выход на лед этих небольших водоемов, особенно детей», — говорит синоптик.

    Холод в Петербург принес скандинавский циклон. Он и понизил температуру ниже нормы.

    Городское управление МЧС сообщало, что выходить и выезжать на лёд водоёмов запретили в Петербурге с 15 ноября до 15 апреля следующего года. А в городские больницы начали обращаться первые жертвы обледеневших тротуаров.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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