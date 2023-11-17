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    Больницы Петербурга принимают первых жертв обледеневших тротуаров

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    Жители Петербурга начали попадать в больницы после прихода в город метеорологической зимы. Страдают от наледи как пенсионеры, так и молодежь. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.

    Накануне вечером в больницу на Авангардной доставили 37-летнюю женщину. Около своей парадной она поскользнулась на льду и повредила капсульно-связочный аппарат правого колена.

    В больницу имени Петра Великого обратилась пожилая жительница Кондратьевского проспекта, которая утром упала на Пискаревском проспекте. Пенсионерку госпитализировали после диагностирования закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения и подозрения на ушиб мозга. В это же медицинское учреждение доставили другую женщину, которая поскользнулась, переходя Васнецовский проспект в районе дома 18. Пострадавшая отделалась ушибами.

    Перелом обеих лодыжек получил 23-летний петербуржец, выйдя на перерыв с работы на Поклонногорской улице. Палец сломал 12-летний школьник, упавший рядом со своим домом на улице Дыбенко. В гипсе придется походить 42-летней жительнице Колпино, которая поскользнулась, выйдя из парадной дома на набережной Комсомольского канала. Пенсионерка из Колпино точно так же сломала руку, правда, на улице Севастьянова.

    Холодный воздух в Петербург принес скандинавский антициклон. В ближайшие дни жителей города ожидает минусовая температура. Будьте осторожны.

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