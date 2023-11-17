Больницы Петербурга принимают первых жертв обледеневших тротуаров

Жители Петербурга начали попадать в больницы после прихода в город метеорологической зимы. Страдают от наледи как пенсионеры, так и молодежь. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября.



Накануне вечером в больницу на Авангардной доставили 37-летнюю женщину. Около своей парадной она поскользнулась на льду и повредила капсульно-связочный аппарат правого колена.

В больницу имени Петра Великого обратилась пожилая жительница Кондратьевского проспекта, которая утром упала на Пискаревском проспекте. Пенсионерку госпитализировали после диагностирования закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения и подозрения на ушиб мозга. В это же медицинское учреждение доставили другую женщину, которая поскользнулась, переходя Васнецовский проспект в районе дома 18. Пострадавшая отделалась ушибами.