Главный синоптик Петербурга: циклон скоро принесет в город снег

Водоемы в Санкт-Петербурге начинают медленно замерзать, а во второй половине этой недели циклон принесет в город снег. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов.
«Вот и сегодня утром Крюков канал у Новой Голландии предстал в таком виде», — написал он.
Также Колесов отметил, что начальный лёд по несколько десятков метров уже тянется вдоль берега Финского залива. «И это все при температуре -3…-6 градусов. Где было холоднее, там и льда, скорее всего, больше», — добавил Колесов.
По словам синоптика, во второй половине этой недели циклон и атмосферный фронт принесут в Санкт-Петербург снег. Подробности о предстоящих осадках главный петербургский синоптик пообещал рассказать позднее.