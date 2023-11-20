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    Главный синоптик Петербурга: циклон скоро принесет в город снег

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    Водоемы в Санкт-Петербурге начинают медленно замерзать, а во второй половине этой недели циклон принесет в город снег. Об этом в понедельник, 20 ноября, рассказал главный петербургский синоптик Александр Колесов.

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    «Вот и сегодня утром Крюков канал у Новой Голландии предстал в таком виде», — написал он.

    Также Колесов отметил, что начальный лёд по несколько десятков метров уже тянется вдоль берега Финского залива. «И это все при температуре -3…-6 градусов. Где было холоднее, там и льда, скорее всего, больше», — добавил Колесов.

    По словам синоптика, во второй половине этой недели циклон и атмосферный фронт принесут в Санкт-Петербург снег. Подробности о предстоящих осадках главный петербургский синоптик пообещал рассказать позднее.

    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге

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