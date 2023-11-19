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    В Этнографическом музее покажут предметы быта, декорированные буквами разных алфавитов

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    Обращая внимание на украшение предметов буквами алфавита, музей с помощью своих памятников предлагает исследовать бытование языков, распространённых на территории России и сопредельных стран. Вы увидите более двухсот артефактов с надписями, которые дают указание на владельца или изготовителя предмета.

    Фото: предоставлено Этнографическим музеем
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    Проект будет состоять из двух разделов: первый расскажет об особенностях бытового использования письменного текста, второй — о региональной специфике письменных памятников бытовой культуры. В основном на экспозиции будут артефакты конца XIX — начала XX века. Музей приводит слова куратора выставки, главного научного сотрудника отдела Кавказа и Средней Азии Владимира Дмитриева о том, что идея проекта — рассказать об использовании письменности в те времена, когда основным каналом передачи информации ещё была устная речь.

    В музее отмечают, что в этот период у каждого языка по-прежнему свой ареал обращения, и, пересекаясь и накладываясь друг на друга, они охватывают всю Северную Евразию — область, в центре которой находится кириллическое письмо. Люди, которые умели составлять тексты, были для своих сообществ проводниками идей, взглядов, норм других социальных групп. А сплетаясь с орнаментом, который украшал ту или иную вещь, письменность становилась частью произведения искусства. Образованная прослойка населения часто способствовала широкому распространению печатной продукции, которая сочетала изображения и тексты (как русский лубок).

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    Выставка «Буква на вещи» пройдёт в Этнографическом музее с 21 ноября по 31 декабря 2023. 0+

    Фото: предоставлено Этнографическим музеем

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