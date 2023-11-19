В Турции сухогруз сел на мель, а потом из-за шторма разломился пополам

Две части одного корабля оказались на берегу в Турции из-за сильного шторма. Экипаж удалось спасти. Об этом 19 ноября рассказал портал Milliyet.



Сухогруз Pallada под флагом Камеруна, по данным издания, в районе порта Эрегли утром воскресенья сел на мель. После инцидента был подан сигнал о бедствии для береговой охраны и пожарных команд. В момент ЧП на сухогрузе находились 13 человек, все были эвакуированы.



Тем временем из-за шторма и сильного ветра корабль оказался разломан пополам, и обе его части оказались на берегу. Отмечается, что части сухогруза привязали к берегу веревками.

