Из России в Финляндию в первый день закрытия погранпунктов прибыл 71 беженец

В первый день действия ограничений на восточной границе Финляндии страна приняла 71 беженца. Об этом 18 ноября сообщает финская Пограничная охрана.

«Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная», — говорится в сообщении ведомства.