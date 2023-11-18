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    Из России в Финляндию в первый день закрытия погранпунктов прибыл 71 беженец

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    37 комментариев

    В первый день действия ограничений на восточной границе Финляндии страна приняла 71 беженца. Об этом 18 ноября сообщает финская Пограничная охрана.

    «Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная», — говорится в сообщении ведомства.

    Фото: Погранслужба Финляндии
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    Днем ранее, пока ограничения еще не вступили в силу, через восточные пункты пропуска прошли 220 человек, запросивших в стране убежище. То есть поток сократился в три раза. Причем с 00:00 до 08:00 субботы границу не перешел ни один человек.

    Из-за наплыва беженцев со стороны России Финляндия решила закрыть основные погранпункты — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». В 00:00 18 ноября они стали недоступны. Финские пограничники выставили на них барьеры и закрыли шлагбаумы. Людям, которые не успели пройти границу в «Ваалиме», пришлось заночевать в российской «Торфяновке». Они требовали от финнов пропустить их, жги на улице костры и готовили еду на огне.

    Открытыми оставались отдаленные пункты пропуска «Вартиус», «Куусамо», «Салла» и «Райя-Йоосеппи». Некоторые просители убежища добирались до них на самокатах. К вечеру 18 ноября временно закрыли и «Вартиус». Сообщалось, что погранпункт перегружен.

    Фото: Погранслужба Финляндии

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    Комментарии 37

    Гость19 Ноя 2023 в 01:05
    НАДОЕЛО!!!!!
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