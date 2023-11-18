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    Петицию против закрытия границы с Россией подписали почти семь тысяч жителей Финляндии

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    Протест жителей Суоми против закрытия границы с Россией обрел большое число сторонников — к вечеру пятницы, 17 ноября, петицию к властям страны с призывом смягчить запрет подписали 6,8 тысячи человек.

    «Давайте отменим закон о закрытии восточных границ! Это бесчеловечно!», — негодует жительница города Хамина, оставившая свою подпись и комментарий в коллективной просьбе властям. Как отмечают финские подписанты, у многих из них остались в России родные и близкие, которые нуждаются в постоянной помощи и уходе.

    Решение о закрытии самых популярных пунктов пропуска на границе с Россией правительство Финляндии приняло 16 ноября. В тот же день на финском сайте по сбору подписей под обращениями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границ с Россией. К полудню в пятницу подписи под петицией поставили почти 4 тысячи граждан Финляндии.

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    ФинляндияПетиция об открытии границы с Россией
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