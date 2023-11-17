    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    769мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.12eur96.77

    «Почта России» сократила чистый убыток почти в 8 раз. Помогла оптимизация расходов

    664
    5 комментариев

    «Почта России» сократила чистый убыток на 17,2 миллиарда рублей: с 19,79 по итогам 9 месяцев 2022-го до 2,58 млрд за отчетный период, 17 ноября сообщила компания со ссылкой на финансовую отчетность РСБУ.

    Выручка за три квартала текущего года выросла до 155,7 млрд рублей. Это на 2,24 млрд больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости». Укрепить позиции, сообщает компания, позволило сотрудничество с маркетплейсами, развитие грузоперевозок на собственных воздушных судах и финансовых услуг.

    Обязательства по заемным средствам тоже сократились: на 4,9 млрд, до 115,9 млрд рублей.

    Как отметила заместитель генерального директора Елена Степина, финансовое положение улучшилось, в том числе за счет оптимизации операционных расходов.

    В сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что так напугало государственного деятеля.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Почта РоссииВыручка
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close