«Почта России» сократила чистый убыток почти в 8 раз. Помогла оптимизация расходов

«Почта России» сократила чистый убыток на 17,2 миллиарда рублей: с 19,79 по итогам 9 месяцев 2022-го до 2,58 млрд за отчетный период, 17 ноября сообщила компания со ссылкой на финансовую отчетность РСБУ.



Выручка за три квартала текущего года выросла до 155,7 млрд рублей. Это на 2,24 млрд больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости». Укрепить позиции, сообщает компания, позволило сотрудничество с маркетплейсами, развитие грузоперевозок на собственных воздушных судах и финансовых услуг.



Обязательства по заемным средствам тоже сократились: на 4,9 млрд, до 115,9 млрд рублей.

