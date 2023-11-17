«Почта России» сократила чистый убыток почти в 8 раз. Помогла оптимизация расходов

«Почта России» сократила чистый убыток на 17,2 миллиарда рублей: с 19,79 по итогам 9 месяцев 2022-го до 2,58 млрд за отчетный период, 17 ноября сообщила компания со ссылкой на финансовую отчетность РСБУ.
Выручка за три квартала текущего года выросла до 155,7 млрд рублей. Это на 2,24 млрд больше, чем годом ранее, сообщают «Ведомости». Укрепить позиции, сообщает компания, позволило сотрудничество с маркетплейсами, развитие грузоперевозок на собственных воздушных судах и финансовых услуг.
Обязательства по заемным средствам тоже сократились: на 4,9 млрд, до 115,9 млрд рублей.
Как отметила заместитель генерального директора Елена Степина, финансовое положение улучшилось, в том числе за счет оптимизации операционных расходов.
В сентябре финансовые проблемы «Почты России» привлекли внимание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, настолько, что возникшей «финансовой дырой» она возмутилась публично. «Фонтанка» рассказывала, что так напугало государственного деятеля.