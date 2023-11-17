Таможня РФ рассказала, как проехать в Финляндию: график

Финская граница закрывается не целиком. Четыре пункта будут открыты, напомнили в Северо-Западном таможенном управлении. И опубликовали график работы.



Как говорится в сообщении от 17 ноября, пункты пропуска «Вартиус» (МАПП «Люття»), «Куусамо» (МАПП «Суоперя»), «Салла» (МАПП «Салла») и «Раджа-Йоосеппи» (МАПП «Лотта») останутся открытыми, а таможенные органы будут работать в обычном режиме:

— таможенный пост МАПП «Люття»: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00; пятница — воскресенье с 09:00 до 19:00;

— таможенный пост МАПП «Суоперя»: понедельник — пятница с 09:00 до 16:00, суббота — воскресенье — выходной;