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    Таможня РФ рассказала, как проехать в Финляндию: график

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    Финская граница закрывается не целиком. Четыре пункта будут открыты, напомнили в Северо-Западном таможенном управлении. И опубликовали график работы.

    Как говорится в сообщении от 17 ноября, пункты пропуска «Вартиус» (МАПП «Люття»), «Куусамо» (МАПП «Суоперя»), «Салла» (МАПП «Салла») и «Раджа-Йоосеппи» (МАПП «Лотта») останутся открытыми, а таможенные органы будут работать в обычном режиме:

    — таможенный пост МАПП «Люття»: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00; пятница — воскресенье с 09:00 до 19:00;

    — таможенный пост МАПП «Суоперя»: понедельник — пятница с 09:00 до 16:00, суббота — воскресенье — выходной;

    — таможенный пост МАПП «Салла»: ежедневно с 11:00 до 15:00;

    — таможенный пост МАПП «Лотта»: ежедневно с 11:00 до 15:00.

    Но, как и писала «Фонтанка», самые близкие к Петербургу пограничные пункты пропуска в Финляндию всё-таки закрываются. Почему, что будет с автобусами, какие есть альтернативные маршруты — читайте в материале «Фонтанки».

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