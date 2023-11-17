Мизулина назвала решение об иске Минюста в отношении ЛГБТ-движения «историческим», а Собчак раскритиковала

В соцсетях начали бурно обсуждать иск Минюста о признании ЛГБТ-движения экстремистским. О такой инициативе ведомство сообщило в пятницу, 17 ноября.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже назвала решение Минюста «историческим событием».
«Это значит, что будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность. Хочу поблагодарить за мужество и профессионализм сотрудников правоохранительных органов, специалистов Минюста и экспертов Лиги безопасного интернета, принимавших участие в подготовке этого исторического события», — заявила Мизулина в своем Telegram-канале.
В свою очередь журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала несколько иначе. «Мы реально встанем в один ряд с КНДР, Талибаном* [признан террористической организацией. — Прим. ред.] и ХАМАС скоро», — отметила она.
По мнению Минюста, в деятельности ЛГБТ-движения выявлены признаки и проявления экстремистской направленности, а также «возбуждение социальной и религиозной розни».
Напомним, за последние несколько месяцев в суды поступило несколько дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В августе суд Петербурга оштрафовал «Национальную спутниковую компанию» за пропаганду ЛГБТ в испанском фильме на сайте «Триколора». В октябре на компанию-учредителя ТНТ Music составили сразу четыре протокола за пропаганду ЛГБТ и смены пола. Телеканал в своем эфире показывает клипы, в том числе иностранных исполнителей.
В ноябре главред «Кино ТВ» Сергей Катышев был оштрафован на 200 тысяч рублей за распространение фильма «V — значит Вендетта» среди несовершеннолетних. Фильм выпустили с маркировкой «16+», хотя в нем «содержится демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений».
*Талибан признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.