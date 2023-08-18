За «пропаганду ЛГБТ» в испанском фильме поплатился не только редактор «Триколора», но и сама компания

Московский райсуд Петербурга оштрафовал НАО «Национальная спутниковая компания» за пропаганду ЛГБТ в фильме на сайте «Триколора». Ранее за это ответил шеф-редактор компании.



Речь идет об испанском фильме «Игра с ключами», сообщает 18 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Два месяца назад картину сняли с публикации, за май ее успели посмотреть на 122 устройствах.

Компанию признали виновной по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ и оштрафовали на миллион рублей. В протоколе приводится статистика: например, с декабря прошлого года четверо редакторов полностью просмотрели более двух тысяч фильмов, половину из них отцензурировали. Навсегда сняли с публикации 184 фильма, 25 вернули после цензурирования, а в 790 исправили возрастную маркировку.