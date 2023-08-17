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    Кино

    За испанок в кадре оштрафовали шеф-редактора «Триколора», в кино нашли пропаганду ЛГБТ

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    4 комментария

    В Петербурге мировой судья привлекла к административной ответственности шеф-редактора НАО «Национальная спутниковая компания». За то, что он «допустил распространение» на сайте «Триколор Кино и ТВ онлайн» фильма «Игра с ключами», ему придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Об этом 17 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Картина — испанская, в России вышла на онлайн-сервисах еще до того, как были доедены последние салаты оливье — 2 января. Хотя мир ее смотрел еще с весны 2022-го.

    Претензии к «Игре с ключами» возникли после того, как в ленте открылась «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

    Это не первый случай, когда к ответственности за распространение фильмов, содержащих пропаганду ЛГБТ или неверно маркированных (при демонстрации в кадре нетрадиционных отношений), привлекают к ответственности не только юридических, но и должностных лиц. Так, 2 августа на 200 тысяч рублей был оштрафован гендиректор «Яндекса». 17 августа стало известно о назначении ему еще одного такого же штрафа — по тому же протоколу, по которому была оштрафована на миллион рублей сама компания за два дня до того.

    © Фонтанка.Ру

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    ТриколорПропаганда ЛГБТКиноШтрафРешение суд
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    Комментарии 4

    Гость17 Авг 2023 в 13:15
    Маразм крепчает.
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