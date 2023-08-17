За испанок в кадре оштрафовали шеф-редактора «Триколора», в кино нашли пропаганду ЛГБТ

В Петербурге мировой судья привлекла к административной ответственности шеф-редактора НАО «Национальная спутниковая компания». За то, что он «допустил распространение» на сайте «Триколор Кино и ТВ онлайн» фильма «Игра с ключами», ему придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Об этом 17 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Картина — испанская, в России вышла на онлайн-сервисах еще до того, как были доедены последние салаты оливье — 2 января. Хотя мир ее смотрел еще с весны 2022-го.

