За испанок в кадре оштрафовали шеф-редактора «Триколора», в кино нашли пропаганду ЛГБТ

В Петербурге мировой судья привлекла к административной ответственности шеф-редактора НАО «Национальная спутниковая компания». За то, что он «допустил распространение» на сайте «Триколор Кино и ТВ онлайн» фильма «Игра с ключами», ему придется заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Об этом 17 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Картина — испанская, в России вышла на онлайн-сервисах еще до того, как были доедены последние салаты оливье — 2 января. Хотя мир ее смотрел еще с весны 2022-го.
Претензии к «Игре с ключами» возникли после того, как в ленте открылась «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».
Это не первый случай, когда к ответственности за распространение фильмов, содержащих пропаганду ЛГБТ или неверно маркированных (при демонстрации в кадре нетрадиционных отношений), привлекают к ответственности не только юридических, но и должностных лиц. Так, 2 августа на 200 тысяч рублей был оштрафован гендиректор «Яндекса». 17 августа стало известно о назначении ему еще одного такого же штрафа — по тому же протоколу, по которому была оштрафована на миллион рублей сама компания за два дня до того.