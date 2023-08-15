«Объективных критериев нет». «Кинопоиск» оштрафовали дважды за день — за Оливера Стоуна и ромком с Ричардом Гиром

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» 15 августа получил два штрафа за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ-контентом. Первый, на миллион рублей, был назначен Замоскворецким судом Москвы за картину Оливера Стоуна «Александр», ромком с Ричардом Гиром «Доктор Ти и его женщины», ленты «Маленькая Италия» и «Любовь, Любовь, Любовь». Второе решение касалось лент «Римские расставания» и «Зильс-Мария», — сообщило РИА Новости.

Это не первые штрафы, которые получает компания, в числе других онлайн-кинотеатров, за маркировку картин.



В «Кинопоиске» «Фонтанке» прокомментировали, что протоколы были составлены еще 17 июля и касались фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений (не пропаганды).

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений», — комментируют в администрации сервиса, уверяя, что возрастная маркировка была заменена на 18+, «как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений».



В «Кинопоиске» выразили надежду, что впредь онлайн-кинотеатры будут не штрафовать сразу, а предупреждать, и только при неисполнении требований госорганов последуют денежные взыскания.



Напомним, 4 июля онлайн-кинотеатр уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки 18+ у фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы». А 2 августа за те же фильмы на 200 тысяч рублей оштрафовали гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского («по данной статье закона протокол оформляется одновременно как на юридическое, так и на должностное лицо — в нашем случае на генерального директора «Кинопоиска», — прокомментировали тогда в онлайн-сервисе).

