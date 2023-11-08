Главред «Кино ТВ» оштрафован на 200 тысяч за показ фильма «V — значит Вендетта». Там нашли пропаганду ЛГБТ

Главный редактор «Кино ТВ» Сергей Катышев был оштрафован на 200 тысяч рублей за распространение фильма «V — значит Вендетта» среди несовершеннолетних. Фильм был выпущен с маркировкой «16+», хотя в нем «содержится демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений», сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что 16 июня 2023 года с 03:15 до 05:27 Катышев допустил трансляцию фильма «V — значит Вендетта» среди несовершеннолетних. Главный редактор «Кино ТВ» на судебное заседание не явился. В качестве наказания Катышеву был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.