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    Главред «Кино ТВ» оштрафован на 200 тысяч за показ фильма «V — значит Вендетта». Там нашли пропаганду ЛГБТ

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    Главный редактор «Кино ТВ» Сергей Катышев был оштрафован на 200 тысяч рублей за распространение фильма «V — значит Вендетта» среди несовершеннолетних. Фильм был выпущен с маркировкой «16+», хотя в нем «содержится демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений», сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Уточняется, что 16 июня 2023 года с 03:15 до 05:27 Катышев допустил трансляцию фильма «V — значит Вендетта» среди несовершеннолетних. Главный редактор «Кино ТВ» на судебное заседание не явился. В качестве наказания Катышеву был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

    Иск рассматривала мировой судья судебного участка № 152 г. Санкт-Петербурга Анна Попова.

    Ранее за «пропаганду ЛГБТ» был оштрафован редактор «Триколора», который допустил распространение фильма, в котором открылась «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». Речь идет об испанской картине «Игра с ключами».

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