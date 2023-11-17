Минюст направил иск о признании движения ЛГБТ экстремистским

Минюст направил в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и ее запрете в России. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.



«В Верховный Суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Как сообщает Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения выявлены признаки и проявления экстремистской направленности, а также «возбуждение социальной и религиозной розни».