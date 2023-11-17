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    Минюст направил иск о признании движения ЛГБТ экстремистским

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    60 комментариев

    Минюст направил в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и ее запрете в России. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

    «В Верховный Суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

    Как сообщает Минюст, в деятельности ЛГБТ-движения выявлены признаки и проявления экстремистской направленности, а также «возбуждение социальной и религиозной розни».

    Разбирательство назначено на 30 ноября.

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    Комментарии 60

    Гость17 Ноя 2023 в 15:28
    ну вот и началось...
    +0−0
    Гость17 Ноя 2023 в 15:26
    Наконец-то!
    +0−0
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