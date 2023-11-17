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    После прорыва на 14-й линии Васильевского острова заменили три метра труб

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    В Василеостровском районе Петербурга завершили ремонт трубопровода, который прорвало накануне днем. Одну из улиц острова перекрывали из-за разлива горячей воды.

    В 12 часов дня 17 ноября специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили сварочные работы на участке теплопровода у дома 19 по 14-й линии В.О., сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. После прорыва, который случился около 16:20 16 ноября, там заменили более трех метров ненадежного трубопровода.

    Новый участок уже подключили, и сейчас его заполняют теплоносителем, потребителей переводят в штатный режим подачи отопления и горячей воды.

    «Фонтанка» показывала последствия прорыва. Горячая вода залила дорогу, улицу заволокло паром. Проезд по ней со стороны Большого проспекта В.О. был перекрыт экипажами ДПС. В «Теплосети» сообщали, что у припаркованных в зоне дефекта автомобилей нет видимых признаков повреждений, но обещали возместить весь реальный ущерб.

    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии 4

    Гость17 Ноя 2023 в 14:03
    бен цвай соединяю
    +0−0
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