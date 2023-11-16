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    «Весь реальный ущерб будет возмещен». Обозначены сроки ликвидации горячего потопа на Васильевском острове

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    В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обозначили сроки ликвидации последствий прорыва трубы с горячей водой на Васильевском острове.

    Напомним, «Фонтанка» показывала впечатляющие кадры, как выглядели к вечеру 16 ноября 14-я и 15-я линии В.О. Мигалки экстренных служб были едва видны сквозь густой горячий туман.

    Как сообщают коммунальщики, сообщение о «технологическом нарушении» возле дома номер 19 по 14-й линии поступило в 16:20.

    «Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности <...> В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сказано в сообщении.

    В целях безопасности ограничено движение по 14-й линии В.О. между Средним и Большим проспектами.

    Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 04:30 17 ноября 2023 года.

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