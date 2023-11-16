В музее Академии художеств вместе покажут Николая Фешина и Степана Эрьзю, собрав работы со всей страны

На выставку «Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя» музей смог привезти два больших фешинских полотна из Музея изобразительных искусств Татарстана, которые раньше не выезжали из Казани.



«Зимний пейзаж», Фешин Фото: artsacademymuseum.org Поделиться Поделиться





Идея провести параллель между жизнями и творчеством двух мастеров родом из Поволжья обещает оригинальный результат, тем более что в проекте участвуют двенадцать музеев и институций, широко представлено крупнейшее в России казанское собрание работ Фешина. В музее выставку называют эстетическим экспериментом — и, к слову, её будут сопровождать копии скульптур, которые можно будет трогать (в отличие от оригиналов, само собой). Проект займёт парадные залы музея: Рафаэлевский, Тициановский и Екатерининский.



Фешин — ученик Ильи Репина, он создал свою узнаваемую манеру в живописи, используя мастихины вместе с кистями и самостоятельно придумывая рецепты грунтов. После Академии Фешин преподавал в родной Казанской художественной школе, обогатив местную традицию. В Эрьзе кураторы видят художника модерна, которому свойственен интерес к национальным культурам и людям — их носителям, Эрьзя даже взял псевдоним в честь этнической группы мордвы, к которой относился сам (настоящая фамилия скульптора — Нефёдов). Эрьзю интересовали марийцы и русские, индейцы, аргентинцы.



«Раздумье», Эрьзя Фото: /artsacademymuseum.org Поделиться Поделиться





Фешин эмигрировал из России в 1923 году в США, Эрьзя — в 1926-м в Аргентину. Эрьзя вернулся в 1951 году. В эмиграции он стал, как его называли в аргентинской прессе, «покорителем кербачо» — местных пород дерева, которые отличает плотная, тяжёлая в обработке древесина. Фешин после отъезда преподавал (правда, в США у него не заладились отношения со студентами), много путешествовал, его работы хорошо продавались (правда, не всегда), в какой-то момент он смог купить дом в Голливуде. Художник умер в 1955 году. Он много лет страдал от туберкулёза и из-за климата жил в Калифорнии. В 1976 году его прах перезахоронила в родной Казани дочь Ия согласно его последней воле.



Выставка «Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя» пройдёт в парадных залах музея Академии художеств с 18 ноября 2023 года по 3 марта 2024-го. 12+

