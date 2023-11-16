Lux Express и другие автобусные компании рассказали, можно ли вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Финляндию

Lux Express последним из крупных автобусных перевозчиков прокомментировал предстоящее закрытие пропускных пунктов на границе с Финляндией. «17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00», — сообщили в четверг, 16 ноября, в пресс-службе АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).
Купившим билеты на более поздние рейсы компания предлагает поменять их на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой) или получить компенсационный код на бесплатную поездку.
У «Эколайнс» последний выезд из Хельсинки стартует 17 ноября в 14:30, а из Петербурга в 14:00. Компания разрешает поменять билеты на таллинское направление, возврат пока невозможен.
«Совавто» отправит последний автобус в Хельсинки в 7:45 17 ноября, он же в 16:00 заберет пассажиров из столицы Финляндии в Петербург. Желающим поменять билеты, купленные на более поздние даты, предлагают писать в мессенджеры компании.
Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, объявил 16 ноября премьер-министр Петтери Орпо. Будут закрыты пункты пересечения границы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». «На этих четырех пунктах пропуска будет невозможно пересечение границы», — пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен. Правительство Финляндии также сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах «Салла» и «Вартиус». Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.