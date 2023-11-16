Lux Express и другие автобусные компании рассказали, можно ли вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Финляндию

Lux Express последним из крупных автобусных перевозчиков прокомментировал предстоящее закрытие пропускных пунктов на границе с Финляндией. «17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00», — сообщили в четверг, 16 ноября, в пресс-службе АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).



Купившим билеты на более поздние рейсы компания предлагает поменять их на другие направления Lux Express (например, на маршруты, связывающие Петербург с Таллином, Ригой) или получить компенсационный код на бесплатную поездку.