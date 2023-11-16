Девелоперы купили за 9 месяцев более 470 га земли под строительство жилья в Петербурге и Ленобласти

С января по сентябрь 2023 года девелоперы приобрели в Петербурге и Ленинградской области 22 участка площадью более 470 га под строительство жилья. Как сообщили в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», общий объем инвестиций в землю составил 76 млрд рублей, что уже превысило результаты всего 2022 года на 13%.

Самым активным оказался третий квартал — на него пришлось две трети всего объема сделок. При этом в 2023 году девелоперы отдают предпочтение более крупным участкам. Если в 2022 году было заключено сделок в три раза больше, чем за 9 месяцев 2023 года, то площадь проданных в прошлом году участков была больше всего на 15%.