Девелоперы купили за 9 месяцев более 470 га земли под строительство жилья в Петербурге и Ленобласти

С января по сентябрь 2023 года девелоперы приобрели в Петербурге и Ленинградской области 22 участка площадью более 470 га под строительство жилья. Как сообщили в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», общий объем инвестиций в землю составил 76 млрд рублей, что уже превысило результаты всего 2022 года на 13%.
Самым активным оказался третий квартал — на него пришлось две трети всего объема сделок. При этом в 2023 году девелоперы отдают предпочтение более крупным участкам. Если в 2022 году было заключено сделок в три раза больше, чем за 9 месяцев 2023 года, то площадь проданных в прошлом году участков была больше всего на 15%.
Значительная часть сделок пришлась на участки, расположенные в административных границах города, из них 76% — это свободные участки под застройку, 22% — проекты, предполагающие редевелопмент и еще 2% — объекты под реконструкцию.
Наиболее популярным с точки зрения свободных пятен оказался Приморский район, в Красногвардейском и Василеостровском все проданные участки — зоны промышленного редевелопмента. В пригородах лидируют Всеволожский и Ломоносовский районы.
Лидером по объему сделок стал Приморский район, как наиболее привлекательный с точки зрения наличия свободных пятен под застройку. Интересом также пользовались Красногвардейский и Василеостровский районы. Здесь все транзакции представляли собой участки промышленного редевелопмента под цели жилищного строительства. В пригородных локациях лидеры неизменны — Всеволожский и Ломоносовский районы. В сегменте апартаментов половина из восьми транзакций приходится на объекты, требующие реконструкции.
«Несмотря на то что достигнуть результатов пикового 2021 года навряд ли удастся, этот год будет один из самых активных за последние несколько лет, — комментирует руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Светлана Московченко. — Отчасти это связано с тем, что в настоящее время на финишной прямой находится проект нового Генерального плана и в следующие несколько лет мы увидим новые интересные старты продаж. Кроме того, вероятнее всего, можно будет наблюдать за рядом сделок по перепродаже проектов от девелопера к девелоперу».