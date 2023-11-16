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    В Доме Матюшина откроют выставку, посвященную художникам, которые работали в блокадном Ленинграде

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    Название проекта в Музее петербургского авангарда — «Рисовать, как летописец…» — это цитата из блокадного дневника художницы, ученицы Павла Филонова Татьяны Глебовой.

    Русаков А. И. Блокадный пейзаж. 1942–1943. Холст, масло
    Русаков А. И. Блокадный пейзаж. 1942–1943. Холст, маслоФото: предоставлено организаторами
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    В период блокады многие художники участвовали в маскировке важных промышленных и военных объектов города, помогали эвакуировать части собраний Эрмитажа и Русского музея и, конечно, создавали агитационные плакаты и карикатуры. С 1942 года в Ленинграде регулярно проходили выставки, их показывали в госпиталях, эвакуационных пунктах, в воинских частях, фронтовых клубах, в Доме отдыха фронтовиков. Работая в осаждённом городе, художники относились к творчеству как к гражданскому долгу. Выставку дополнит кинохроника: вы увидите кадры с художником Вячеславом Пакулиным, который делает зарисовки на Невском проспекте. На выставке также будет работа Пакулина.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Также вы увидите работы Алевтины Мордвиновой, Александра Русакова, Алексея Пахомова, Бориса Ермолаева, Татьяны Глебовой и других.

    Выставка «Рисовать, как летописец…» пройдёт в Музее петербургского авангарда (Дом Матюшина) с 17 ноября 2023 года по 13 декабря 2024-го. 0+

    Русаков А. И. Блокадный пейзаж. 1942–1943. Холст, масло
    Русаков А. И. Блокадный пейзаж. 1942–1943. Холст, маслоФото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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