Те же тролли, только эльфы. В сети разразился скандал из-за платных комментариев от имени оппозиции

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Публикация о том, что оппозиционным крылом была создана ботоферма по образу и подобию знаменитой пригожинской «фабрики троллей», стала поводом для дискуссии в оппозиционных же кругах: насколько этично использовать те же инструменты, что и противник. Градус разговора повышен еще и выдвинутым обвинением в адрес ФБК**/***** — мол, именно они являются бенефициаром проекта. ФБК свою связь с ботами отрицает, зато подлинный владелец выступил с заявлением и фактически подтвердил то, о чем «Фонтанка» писала год назад: осевшие в Грузии россияне за деньги пишут комментарии под публикациями СМИ или в городских пабликах. В противовес «троллям» они называют себя «эльфами».

В издании либертарианца Михаила Светова* 15 ноября появился материал о «фабрике эльфов». Большого открытия в самом факте нет: «Фонтанка» от первого лица еще год назад рассказывала, как в Тбилиси посменно просвещают пользователей соцсетей бывшие журналисты, активисты и политики, вынужденные уехать из России. Из нового за год: стало известно и про офис в Вильнюсе, где зарплаты повыше, чем в Тбилиси, и утекла методичка с ключевыми смыслами и примерами комментариев, разбитая по резонансным событиям. Ксения Собчак, например, из неё узнала, что «Собчак — это беспринципность, циничность, ложь. Идеальный проект Кремля» и что критично — президент Владимир Путин называет её «Ксюшей».

Ключевой вопрос к публикации — связь с ФБК. «Фабрику эльфов» прямо в заголовке авторы текста называют «ботофермой ФБК», и именно в таком ключе на неё реагирует и Собчак, говоря, что «кремлевские и эфбэкашные — близнецы друг друга. Просто у первых больше власти. Хотя не знаю, может, вторые нас вообще бы перевешали». Собеседник «Фонтанки» еще год назад связывал эльфов с американским фондом «Свободная Россия»***, именно в его офисе работают комментаторы, а представители фонда ведут переписку (есть в распоряжении редакции) с ними о деньгах и сменах. Один из представителей фонда в Грузии — Антон Михальчук — тогда категорически отказывался говорить с редакцией на эту тему.



Авторы публикации про ботоферму также пишут про «Свободную Россию» и Михальчука, а еще про участие в работе «фабрики эльфов» директора фонда Егора Куроптева и президента фонда Наталии Арно. И сообщают, что именно Арно якобы возглавляет зарегистрированную в Литве организацию, которая работает подрядчиком для «Свободной России» и заключает договоры с эльфами-исполнителями.



Но потом в публикации происходит неожиданный поворот — авторы упоминают работающих на фабрике бывших сотрудников штабов Навального****** и почему-то в итоге делают вывод о том, что всё это проект ФБК.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ДМИТРИЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ КОЛЕЗЕВЫМ либо касается деятельности иностранного агента ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА КОЛЕЗЕВА.

«Связь с ФБК авторы публикации прослеживают через трудоустройство в проекте нескольких бывших сотрудников структур Навального. Но это довольно слабое доказательство: после разгрома структур ФБК в России многие бывшие сотрудники перешли в другие оппозиционные, гражданские или журналистские проекты. Я сам в двух проектах сотрудничаю с бывшим сотрудником одной из структур Навального, но это ведь не значит, что я — проект ФБК», — написал журналист Дмитрий Колезев* .



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ИВАНОМ ЮРЬЕВИЧЕМ ЖДАНОВЫМ либо касается деятельности иностранного агента ИВАНА ЮРЬЕВИЧА ЖДАНОВА.

В тексте также приводится утверждение, что «в решении ключевых вопросов» принимает участие один из соратников Навального — Иван Жданов*/***** из ФБК, что сам Жданов назвал в соцсетях «совершенной ложью», заявив, что никакого отношения к Фонду борьбы с коррупцией или к нему лично эта сеть не имеет вообще». Добавив, что готов это подтвердить в суде.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ЛЕОНИДОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ВОЛКОВЫМ либо касается деятельности иностранного агента ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ВОЛКОВА.

С аналогичным заявлением выступил и другой сторонник Навального***** — Леонид Волков*, сказавший, что это два разных фонда, которые между собой не связаны, и что «у ФБК нет и никогда не было никаких ботоферм».

Идейные оппоненты из того же оппозиционного лагеря, заподозренные в сотрудничестве со структурами ФБК, публично открещиваются от совместного участия в работе «эльфийской фабрики», чем фактически подтверждают, что именно они являются основными «фабрикантами» и в помощи других не нуждаются, обладая достаточным количеством персонала.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ДМИТРИЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ КОЛЕЗЕВЫМ либо касается деятельности иностранного агента ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА КОЛЕЗЕВА.

«Я лично не уверен, что такая контрпропаганда — это хороший способ борьбы с путинской пропагандой. Хотя кто-то может сказать, что это не тот бой, который можно вести в белых перчатках», — заключил Колезев.



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом АНДРЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЗАХАРОВЫМ либо касается деятельности иностранного агента АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ЗАХАРОВА.

«Факт, что у Free Russia Foundation есть «фабрика троллей/эльфов», я считаю в целом доказанным. И отношусь к таким практикам скептически и негативно. Но я видел и иные мнения. «Большинство писали [в соцсетях], что думают, деньги хорошие. Если бы не кривой менеджмент, то вполне себе норм работа», — оценил проект его экс-сотрудник», — написал журналист Андрей Захаров*.



Как петербуржец стал грузинским эльфом за 52 доллара в день и как устроена работа — читайте в материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

*физические лица, внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** ФБК/Фонд борьбы с коррупцией в 2021 году был признан экстремистской организацией, Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией организации.

*** фонд «Свободная Россия» внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций.

***** внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

****** штабы Навального были признаны экстремистской организацией и ликвидированы.

