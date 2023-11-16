Те же тролли, только эльфы. В сети разразился скандал из-за платных комментариев от имени оппозиции

Публикация о том, что оппозиционным крылом была создана ботоферма по образу и подобию знаменитой пригожинской «фабрики троллей», стала поводом для дискуссии в оппозиционных же кругах: насколько этично использовать те же инструменты, что и противник. Градус разговора повышен еще и выдвинутым обвинением в адрес ФБК**/***** — мол, именно они являются бенефициаром проекта. ФБК свою связь с ботами отрицает, зато подлинный владелец выступил с заявлением и фактически подтвердил то, о чем «Фонтанка» писала год назад: осевшие в Грузии россияне за деньги пишут комментарии под публикациями СМИ или в городских пабликах. В противовес «троллям» они называют себя «эльфами».
В издании либертарианца Михаила Светова* 15 ноября появился материал о «фабрике эльфов». Большого открытия в самом факте нет: «Фонтанка» от первого лица еще год назад рассказывала, как в Тбилиси посменно просвещают пользователей соцсетей бывшие журналисты, активисты и политики, вынужденные уехать из России.
Из нового за год: стало известно и про офис в Вильнюсе, где зарплаты повыше, чем в Тбилиси, и утекла методичка с ключевыми смыслами и примерами комментариев, разбитая по резонансным событиям. Ксения Собчак, например, из неё узнала, что «Собчак — это беспринципность, циничность, ложь. Идеальный проект Кремля» и что критично — президент Владимир Путин называет её «Ксюшей».
Ключевой вопрос к публикации — связь с ФБК. «Фабрику эльфов» прямо в заголовке авторы текста называют «ботофермой ФБК», и именно в таком ключе на неё реагирует и Собчак, говоря, что «кремлевские и эфбэкашные — близнецы друг друга. Просто у первых больше власти. Хотя не знаю, может, вторые нас вообще бы перевешали».
Собеседник «Фонтанки» еще год назад связывал эльфов с американским фондом «Свободная Россия»***, именно в его офисе работают комментаторы, а представители фонда ведут переписку (есть в распоряжении редакции) с ними о деньгах и сменах. Один из представителей фонда в Грузии — Антон Михальчук — тогда категорически отказывался говорить с редакцией на эту тему.
Авторы публикации про ботоферму также пишут про «Свободную Россию» и Михальчука, а еще про участие в работе «фабрики эльфов» директора фонда Егора Куроптева и президента фонда Наталии Арно. И сообщают, что именно Арно якобы возглавляет зарегистрированную в Литве организацию, которая работает подрядчиком для «Свободной России» и заключает договоры с эльфами-исполнителями.
Но потом в публикации происходит неожиданный поворот — авторы упоминают работающих на фабрике бывших сотрудников штабов Навального****** и почему-то в итоге делают вывод о том, что всё это проект ФБК.
«Связь с ФБК авторы публикации прослеживают через трудоустройство в проекте нескольких бывших сотрудников структур Навального. Но это довольно слабое доказательство: после разгрома структур ФБК в России многие бывшие сотрудники перешли в другие оппозиционные, гражданские или журналистские проекты. Я сам в двух проектах сотрудничаю с бывшим сотрудником одной из структур Навального, но это ведь не значит, что я — проект ФБК», — написал журналист Дмитрий Колезев* .
В тексте также приводится утверждение, что «в решении ключевых вопросов» принимает участие один из соратников Навального — Иван Жданов*/***** из ФБК, что сам Жданов назвал в соцсетях «совершенной ложью», заявив, что никакого отношения к Фонду борьбы с коррупцией или к нему лично эта сеть не имеет вообще». Добавив, что готов это подтвердить в суде.
С аналогичным заявлением выступил и другой сторонник Навального***** — Леонид Волков*, сказавший, что это два разных фонда, которые между собой не связаны, и что «у ФБК нет и никогда не было никаких ботоферм».
Идейные оппоненты из того же оппозиционного лагеря, заподозренные в сотрудничестве со структурами ФБК, публично открещиваются от совместного участия в работе «эльфийской фабрики», чем фактически подтверждают, что именно они являются основными «фабрикантами» и в помощи других не нуждаются, обладая достаточным количеством персонала.
«Я лично не уверен, что такая контрпропаганда — это хороший способ борьбы с путинской пропагандой. Хотя кто-то может сказать, что это не тот бой, который можно вести в белых перчатках», — заключил Колезев.
«Факт, что у Free Russia Foundation есть «фабрика троллей/эльфов», я считаю в целом доказанным. И отношусь к таким практикам скептически и негативно. Но я видел и иные мнения. «Большинство писали [в соцсетях], что думают, деньги хорошие. Если бы не кривой менеджмент, то вполне себе норм работа», — оценил проект его экс-сотрудник», — написал журналист Андрей Захаров*.
Как петербуржец стал грузинским эльфом за 52 доллара в день и как устроена работа — читайте в материале «Фонтанки».
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»
*физические лица, внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** ФБК/Фонд борьбы с коррупцией в 2021 году был признан экстремистской организацией, Минюст исключил ФБК из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией организации.
*** фонд «Свободная Россия» внесен Минюстом в перечень нежелательных организаций.
***** внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
****** штабы Навального были признаны экстремистской организацией и ликвидированы.