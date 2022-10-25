Как петербуржец стал грузинским эльфом за 52 доллара в день

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Открыл смену, сделал 240 комментариев, получил 52 доллара. «Фонтанка» от первого лица рассказывает, как в Тбилиси посменно просвещают пользователей соцсетей бывшие журналисты, активисты и политики, вынужденные уехать из России.

В Грузию въехали десятки тысяч россиян. Кто-то работает удаленно или в релоцированных компаниях, но многие отчаянно ищут подработку. Одним из них стал петербуржец Семен (имя изменено), который нашел для себя занятие в фабрике троллей наоборот. Но в итоге разочаровался в подходе грузинских эльфов.



«Нужны были деньги, и мне предложили подработку на позиции эльфа (аллюзия на российскую «фабрику троллей»). Сказали, что нужно будет несколько часов в день писать комментарии и делать скриншоты. Главная мысль проекта: переубедить тех, кто сомневается, чтобы люди знали другую точку зрения», — рассказал петербуржец «Фонтанке».

Приступить к работе можно было практически сразу. Эльфы (так называется рабочий чат) каждый день собираются в офисе фонда недалеко от центра Тбилиси со своими ноутбуками.



«Открыл смену в «Эльф боте» в Telegram, получил от него профиль в VK, включил VPN, зашёл и поехал. Для работы тебе выдают аккаунт одного из пользователей, похоже, что реальных людей, но взломанных: не только россиян, но и из других стран, в основном СНГ. В базе может быть и украинец. Но такой аккаунт ты просто пропускаешь, потому что довольно странно, что человек с украинской фамилией будет писать комментарии», — отметил Семен.

Никакого трудового договора нет — всё только на словах. Но условия, по меркам Тбилиси, приличные.



«Платят 26 долларов за пять часов смены. Всего есть четыре смены. В день можно брать максимум две. И практически все люди берут по две смены. Таким образом, в день получается по 52 доллара. За смену надо написать 120 комментариев. За две — 240. И сделать скриншоты каждого. Расчет каждые две недели наличными», — описал условия петербуржец.

Отдельный человек — мониторщик — отслеживает свежие посты в каналах и пабликах в VK и собирает их в специальной таблице. Когда там появляются свежие публикации, эльфы начинают их комментировать. Паблики самые разные, вперемешку — от «Лентача» до «Пенсионеров России». Каждый день новая тематика комментариев, обычно связанная с повесткой — например, взрывы в Крыму. И под неё отбираются подходящие сообщения для комментирования.



«Комментарии не обязательно должны быть объемные. Никакой нормы нет. Комментарий может быть и из одного предложения типа: «Уже полгода как Киев берут за 3 дня». Контекст такой, что в новости ложь о том, что «всё идет по плану». Но комментарий должен быть эффективным — желательно, чтобы оказался одним из первых в посте, чтобы набрал побольше лайков и ответов. Идеально, чтобы там появились люди, поддержавшие твою позицию — типа, «я тоже так считаю». Такие комментарии так же надо зафиксировать скриншотом. Все это в итоге учитывается в показателях эффективности», — отметил Семен.



Постоянно ведется топ самых успешных авторов, у которых больше всего реакций и ответов на их комментарии. Те, кто на вершине этого рейтинга, получают больше смен. И зарабатывают больше денег соответственно.

«Если ты поздно и неэффективно комментируешь, то тебя особо жаловать не будут — поставят одну смену на неделю и все. А если быть в топе, то можно трудиться хоть каждый день», — объяснил петербуржец.

«Публика работает разная — активисты со всей России, муниципальные депутаты, журналисты. Но какой-то коммуникации в офисе почти не происходит. Ты приходишь, открываешь смену в боте и строчишь-строчишь-строчишь комментарии. Все в основном сосредоточенно молчат», — отметил Семен.



Петербуржцу не понравилось то, что в погоне за эффективностью, эльфам приходится уходить в провокационные комментарии, без фактов и объяснений, что по сути делает их работу похожей на ту, которой занимаются оппоненты — тролли.



«Как проект, который помогает бороться с пропагандой, — это, конечно, вряд ли эффективно. Все это можно было бы оформить более интеллигентно, чтобы это действительно работало на переубеждение, а не на провокацию. Но это одновременно и хорошая подработка, и помощь для россиян в Тбилиси. Например, для мигранта, который работает в каком-нибудь общепите, барменом или официантом, средняя зарплата в среднем около 40 лари — 800 рублей в день за 10–12-часовую смену. А здесь совсем другие деньги. Но и гуманитарным проект трудно назвать — даже в Тбилиси они довольно скрытно работают, и попасть к ним непросто», — отметил Семен.

Собеседник «Фонтанки» связал эльфов с американским фондом «Свободная Россия» (признан Минюстом нежелательной организацией), именно в его офисе работают комментаторы, а представители фонда ведут переписку (есть в распоряжении редакции) с ними о деньгах и сменах. Один из представителей фонда в Грузии — Антон Михальчук. Михальчук — тюменец, бывший координатор регионального отделения «Открытой России» (признана Минюстом нежелательной организацией). Он оказался в числе первых россиян, кто был объявлен в федеральный розыск за сотрудничество с «нежелательной организацией» — после онлайн-конференции с Михаилом Ходорковским (признан в РФ физлицом-иноагентом). Теперь он трудится в «Свободной России» в Грузии.

В разговоре с «Фонтанкой» на тему эльфов Михальчук категорически отказался от публичных комментариев. А на упоминание переписки заявил, что «ну вот это как раз и является дезинформацией, с которой надо бороться». «Фонтанка» еще в марте заглянула на другую сторону информационного фронта Z — как устроены патриотически настроенные «борцы с фейками» — читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка»

