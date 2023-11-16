Суд в Грозном перенес заседание по делу обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Не явились 13 потерпевших имамов

Потерпевшие по делу о сожжении Корана, в котором обвиняют Никиту Журавеля, не явились на заседание суда. Речь идет о тринадцати имамах грозненских мечетей. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела на
Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений, а также в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Первое заседание по делу состоялось 13 октября, в ходе которого подсудимый частично признал вину. «Я себя признаю виновным в совершении преступления по
2 ноября прошел допрос свидетелей обвинения, в качестве которых выступили имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов.
19-летнего Никиту Журавеля арестовали в мае после того, как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Уголовное дело было возбуждено в Волгоградской области, но рассматривается в Чечне. Передать его в другой регион решил глава СК РФ Александр Бастрыкин.