    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, сев

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.46eur97.13

    Суд в Грозном перенес заседание по делу обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Не явились 13 потерпевших имамов

    2593
    48 комментариев

    Потерпевшие по делу о сожжении Корана, в котором обвиняют Никиту Журавеля, не явились на заседание суда. Речь идет о тринадцати имамах грозненских мечетей. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела на 28 ноября, передает 16 ноября ТАСС.

    Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений, а также в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Первое заседание по делу состоялось 13 октября, в ходе которого подсудимый частично признал вину. «Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео», — заявил Журавель.

    2 ноября прошел допрос свидетелей обвинения, в качестве которых выступили имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов.

    19-летнего Никиту Журавеля арестовали в мае после того, как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Уголовное дело было возбуждено в Волгоградской области, но рассматривается в Чечне. Передать его в другой регион решил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

    16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля, и заявил, что гордится поступком своего сына Адама и «уважает его выбор». 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ28
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 48

    Гость16 Ноя 2023 в 13:42
    .... тысяча извинений...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close