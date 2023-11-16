Суд в Грозном перенес заседание по делу обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Не явились 13 потерпевших имамов

Потерпевшие по делу о сожжении Корана, в котором обвиняют Никиту Журавеля, не явились на заседание суда. Речь идет о тринадцати имамах грозненских мечетей. Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела на 28 ноября , передает 16 ноября ТАСС.



Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений, а также в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

