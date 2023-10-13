Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде, частично признал свою вину в суде 13 октября. Об этом сообщает ТАСС. Суд начался в Грозном на этой неделе.
«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео», — заявил Журавель.
Он обвиняется по двум статьям:
- оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов,
- хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
19-летнего Никиту Журавеля арестовали в мае после того, как он сжег Коран около мечети в Волгограде. Уголовное дело было возбуждено в Волгоградской области, но рассматривается в Чечне. Передать его в другой регион решил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По ходатайству обвинения срок содержания Журавеля под стражей продлен на шесть месяцев. Следующее заседание суда назначено на вторник, 24 октября.
16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель отправил ей обращение о том, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, где его сын Адам избивает Журавеля и заявил, что гордится поступком своего сына Адама и «уважает его выбор». 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни. Как оценили поступок Адама Кадырова в Чечне и других регионах России, читайте в большом материале «Фонтанки». 12 октября Рамзан Кадыров выложил фрагмент встречи с Журавелем. Кадыров назвал его «агентом СБУ», а также «провокатором и диверсантом».