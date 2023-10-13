Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана у мечети в Волгограде, частично признал свою вину в суде 13 октября. Об этом сообщает ТАСС. Суд начался в Грозном на этой неделе.



«Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео», — заявил Журавель.



Он обвиняется по двум статьям:

