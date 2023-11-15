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    Тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Красным Селом запустят 11 декабря

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    С 11 декабря в Петербурге запустят тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Красным Селом. Об этом 15 ноября сообщил городской комитет по транспорту.

    По утрам из Красного Села по направлению к Петербургу электрички во временных промежутках с 6:25–7:25 и 08:25- 9:25 будут ходить каждые полчаса. А с 7:25 до 8:25 — каждые 15 минут.

    По вечерам в обратном направлении, из Петербурга в Красное Село, электрички с 16:50 до 18:50 будут ходить каждые 15 минут.

    Тактовое движение на этом направлении было решено запустить по итогам опроса горожан, которые отметили этот отрезок как наиболее приоритетный. Опрос проходил с августа по октябрь. Чтобы электрички приходили с необходимым интервалом, в каждом направлении дополнительно запустят по 7 поездов.

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