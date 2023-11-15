Знала, на что шла? Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу Треповой*

Суд объявил 15-минутный перерыв на первом заседании суда по делу о теракте в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Обвиняемая — Дарья Трепова*. Прокурор в начале слушаний зачитала обвинительное заключение, где прозвучали ранее неизвестные прессе факты. «Фонтанка» приводит основные тезисы версии следствия. — Неустановленные лица, в том числе с псевдонимами, несогласные с проведением СВО, создали на Украине преступную группу. — В марте 2022 года через переписку в ВК злоумышленники вовлекли в свою группу Трепову.

— Татарского и теракт в общественном месте выбрали ради большего резонанса.

— Трепова знала, ради чего создавалась организованная группа. — Члены группы договорились, что Трепова будет изображать студентку-скульптура, которая поддерживает СВО и является поклонницей Фомина-Татарского.

— С этой же целью было изготовлено поддельное водительское удостоверение на имя вымышленной студентки. Также от ее лица был создан телеграм-канал. — В 2022 году Треповой было дано указание посетить мероприятие Татарского, сменив тип одежды на неприметный. Также под руководством Романа Попкова* в октябре 22-го года на рынке на Садовой она купила пять сим-карт. Далее, в том же месяце дала Попкову адрес своего криптовалютного кошелька, он начал ее финансировать. Получила девушка около 190 тысяч рублей. Деньги пошли на аренду жилья, поездки и перелеты.

— До теракта Трепова покупала книги Фомина-Татарского, ходила на его мероприятия, всячески вживалась в роль фанатки. — Гипсовая фигура со взрывчаткой была изготовлена еще в феврале 2023 года. Замаскированное СВУ девушке передали 8 марта в подарочной упаковке. — СВУ было начинено не только взрывчаткой, но и устройством слежения.

— На встрече в «Листве» Трепова попросила организаторов разместить в лавке якобы нарисованные ею открытки, всего 40 штук. Вырученные деньги просила отправить на нужды СВО.

— Трепова перевезла СВУ в Петербург и хранила его в квартире на Васильевском острове. Активировала устройство, убрав в нижней части бюста магнит, после чего поехала на Университетскую набережную. — После вручения бюста в 18:11 кто-то с помощью телефонного вызова с сим-карты, принадлежащей эстонской сотовой компании, активировал СВУ. — Ущерб «Конкорду» (компания ныне покойного Евгения Пригожина) за разрушенное помещение кафе, где случился теракт, — 1,7 млн рублей.

— После взрыва Трепова поехала на проспект Стачек, купила телефон, поменяла сим-карту и на такси двинулась к Касинцеву на Парнас.

— Касинцев, желая оказать содействие Треповой, препятствовал правоохранительным органам и разрешил ей остаться в квартире. Он осознавал, что сделала Трепова. Сообщил оперативнику ложные сведения об отсутствии девушки в его квартире.

Трепову судят за теракт на Университетской набережной в начале апреля 2023 года. По данным следствия, она передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому, который вел творческую встречу в пространстве «Кибер Z фронт». Журналист умер на месте, пострадали больше 50 человек.

