Видеосервис START объяснил вырезанную сцену с Гагариным отсутствием прав на него

В пресс-службе видеосервиса START объяснили, почему из сериала «Вампиры средней полосы» пропала сцена, где герой Юрия Стоянова оказывается рядом с уличным портретом Юрия Гагарина на стене подворотни в стиле популярного интернет-мема «Прости, Юра...» и соглашается с подписью под ним, что в стране многое пошло не так.



«Шестая серия второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» действительно вышла с изображением Юрия Гагарина, — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе видеосервиса. — Но буквально через пару дней, в январе 2023, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка».

