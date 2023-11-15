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    Кино

    Видеосервис START объяснил вырезанную сцену с Гагариным отсутствием прав на него

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    В пресс-службе видеосервиса START объяснили, почему из сериала «Вампиры средней полосы» пропала сцена, где герой Юрия Стоянова оказывается рядом с уличным портретом Юрия Гагарина на стене подворотни в стиле популярного интернет-мема «Прости, Юра...» и соглашается с подписью под ним, что в стране многое пошло не так.

    «Шестая серия второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» действительно вышла с изображением Юрия Гагарина, — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе видеосервиса. — Но буквально через пару дней, в январе 2023, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка».

    На то, что фрагмент был вырезан из сериала, накануне обратил внимание блогер BadComedian.

    «Вампиры средней полосы» — российский комедийный сериал, производством которого занимается START Studio. Первый сезон вышел на экраны весной 2021 года. Сериал продлен на третий сезон.

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