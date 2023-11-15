Bloomberg: ЕС хочет запретить ввоз в Россию химикатов и двигателей для беспилотников

Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 15 ноября.



Согласно документам, ЕС хочет запретить ввоз в Россию станков, химикатов, литиевых батарей, термостатов и двигателей для беспилотников. Новые меры также коснутся импорта жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

Кроме того, недавно глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в 12-й пакет также войдут санкции против алмазов, ужесточение потолка цен на нефть и меры против обхода санкций.