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    Bloomberg: ЕС хочет запретить ввоз в Россию химикатов и двигателей для беспилотников

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    Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 15 ноября.

    Согласно документам, ЕС хочет запретить ввоз в Россию станков, химикатов, литиевых батарей, термостатов и двигателей для беспилотников. Новые меры также коснутся импорта жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб.

    Кроме того, недавно глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в 12-й пакет также войдут санкции против алмазов, ужесточение потолка цен на нефть и меры против обхода санкций.

    По данным Bloomberg, страны-члены Евросоюза планируют обсудить предложения уже на этой неделе.

    11-й пакет санкций против России Евросоюз принял в июне 2023 года. Его не могли согласовать больше месяца.

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