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    В Петербурге задержан уроженец Узбекистана, подозреваемый в надругательстве над школьницей

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    Полиция Петербурга задержала 23-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой. Об этом 14 ноября стало известно «Фонтанке».

    По предварительной информации, мужчина встретил ребенка в полвосьмого утра во дворе дома, неподалеку от школы на Васильевском острове. Как рассказала дома сама девочка, подозреваемый трогал ее за ягодицы, прижимал к себе и целовал в щеку.

    По данным «Фонтанки», днем того же дня правоохранительные органы задержали молодого человека, который попадает под описание. Им оказался 23-летний уроженец Узбекистана, находящийся в федеральном розыске.

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