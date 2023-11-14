Комиссия ЗакСа по градостроительству поддержала проект нового Генплана Петербурга

Парламентская комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам на заседании 14 ноября рекомендовала Заксобранию принять в первом чтении проект нового Генплана города, передает корреспондент «Фонтанки».
Как рассказала на заседании глава комитета по градостроительству Юлия Киселева, изменится соотношение общей площади основных функциональных зон по сравнению с действующим Генпланом.
В частности, жилая зона сократится с 23,1% до 20,32% (без учета зоны садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ), площадь зон транспортной инфраструктуры вырастет с 12,3% до 15,92%. Почти вдвое вырастет сельскохозяйственная зона — с 3% до 5,92%, площадь рекреационных зон вырастет с 28,5% до 29,38%.
Всего было подано более 11 тысяч предложений, «Фонтанка» подробно рассказывала про пожелания жителей и бизнеса. Из этих предложений 48% было отклонено, 28% учтено, 14; — учтено в редакции комиссии по Генплану. 43% поданных предложений касались установления новых рекреационных зон или сохранения существующих.
Проект нового Генплана определит развитие Петербурга до 2014 года с прогнозируемым периодом до 2050 года. В главном градостроительном документе города отражены функциональные зоны, а также крупные инфраструктурные объекты — социальная инфраструктура, объекты в области транспорта, образования, медицины и так далее.