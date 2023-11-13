Биометрия на транспорте утратила приоритет. В планах на следующий год — только четыре объекта

Российский Минтранс скорректировал сроки внедрения биометрии на транспорте: в 2024 году он планирует оснастить четыре объекта транспортной инфраструктуры системами для идентификации пассажиров с помощью биометрической системы. Ранее предполагалось более масштабное и быстрое внедрение. Об этом 13 ноября пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, утверждённую правительством.



«Биометрия на транспорте теперь не в числе приоритетов цифровой трансформации», — отмечается в публикации РБК,

