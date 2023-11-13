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    Биометрия на транспорте утратила приоритет. В планах на следующий год — только четыре объекта

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    Российский Минтранс скорректировал сроки внедрения биометрии на транспорте: в 2024 году он планирует оснастить четыре объекта транспортной инфраструктуры системами для идентификации пассажиров с помощью биометрической системы. Ранее предполагалось более масштабное и быстрое внедрение. Об этом 13 ноября пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, утверждённую правительством.

    «Биометрия на транспорте теперь не в числе приоритетов цифровой трансформации», — отмечается в публикации РБК,

    Изначально планировалось, что к концу нынешнего года проход по биометрии запустят в 6% российских аэропортов. Согласно нынешней версии стратегии, в 2025 году биометрию для допуска должны использовать 15 объектов инфраструктуры, в 2026 году — 70, к 2030 году — 700. В Минтрансе РБК пояснили, что задачи, в том числе по биометрии, действительно пришлось скорректировать в связи «с новыми вызовами, стоящими сегодня перед транспортным комплексом». Министерство только в следующем году собирается разработать и утвердить методику расчета показателей проекта, отобрать объекты и подписать с ними соглашения. В пресс-службе министерства отметили, что среди будущих объектов для внедрения биометрии могут быть не только аэропорты, но не конкретизировали, какие именно.

    В Минцифры РБК рассказали, что проект по использованию биометрии в первую очередь планируется реализовать в метро, а затем и на других видах транспорта.

    По данным Росавиации, в 2023 году в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации входит 225 аэродромов. Функционирующих аэропортов — более 180. 92 образуют национальную опорную аэродромную сеть.

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