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    Пять военных летчиков США погибли во время тренировочного полета над Средиземным морем

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    Военный самолет ВС США неназванного типа упал в Средиземное море во время тренировочного полета. Как сообщило европейское управление 12 ноября, погибли пять человек.

    Отмечается, что неполадки начались во время дозаправки борта в воздухе, сообщает РИА Новости. USEUCOM убежден, что с какими-либо вражескими атаками трагедия не связана.

    Данные и звания погибших не раскрываются из уважения к их родственникам.

    Самолет затонул в восточной части моря два дня назад. Группировка американских войск в этом регионе увеличилась с началом войны в Израиле.

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    Комментарии 28

    Гость12 Ноя 2023 в 21:25
    Добрая новость.
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