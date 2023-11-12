Пять военных летчиков США погибли во время тренировочного полета над Средиземным морем



Военный самолет ВС США неназванного типа упал в Средиземное море во время тренировочного полета. Как сообщило европейское управление 12 ноября, погибли пять человек.



Отмечается, что неполадки начались во время дозаправки борта в воздухе, сообщает РИА Новости. USEUCOM убежден, что с какими-либо вражескими атаками трагедия не связана.

Данные и звания погибших не раскрываются из уважения к их родственникам.

Самолет затонул в восточной части моря два дня назад. Группировка американских войск в этом регионе увеличилась с началом войны в Израиле.