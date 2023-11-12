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    Учительница уволилась из школы Петербурга из-за несогласия участвовать в тестовом голосовании, которое проводит ЦИК

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    Учитель иностранного языка Светлана Карпова написала заявление об увольнении из 371-й школы Петербурга после того, как от неё потребовали скриншот о регистрации на участие в пробном голосовании. В администрации района утверждают, что директор перегнул палку.

    Как рассказала «Фонтанке» Светлана, она зарегистрировалась на сайте пробного голосования, но затем позвонила в Центральную избирательную комиссию. Там ей сказали, что участие в процедуре добровольное. Когда она сообщила это директору, он заявил, что у него «есть вертикаль власти» — то есть поручение от администрации района о том, что все сотрудники должны принять участие в пробном голосовании. Если Карпова не согласна с этим, то ей стоит уволиться, сказал директор (разговор с ним учитель записала на диктофон).

    В администрации района отрицают, что ставили такие условия, и уверяют, что директор что-то неправильно понял.

    О том, почему учитель решила уволиться, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 83

    Гость12 Ноя 2023 в 19:29
    Как же я ее понимаю!
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