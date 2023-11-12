Учительница уволилась из школы Петербурга из-за несогласия участвовать в тестовом голосовании, которое проводит ЦИК

Учитель иностранного языка Светлана Карпова написала заявление об увольнении из 371-й школы Петербурга после того, как от неё потребовали скриншот о регистрации на участие в пробном голосовании. В администрации района утверждают, что директор перегнул палку.



Как рассказала «Фонтанке» Светлана, она зарегистрировалась на сайте пробного голосования, но затем позвонила в Центральную избирательную комиссию. Там ей сказали, что участие в процедуре добровольное. Когда она сообщила это директору, он заявил, что у него «есть вертикаль власти» — то есть поручение от администрации района о том, что все сотрудники должны принять участие в пробном голосовании. Если Карпова не согласна с этим, то ей стоит уволиться, сказал директор (разговор с ним учитель записала на диктофон).

