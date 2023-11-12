«Эти отчеты выбивают из колеи». Учительнице пришлось уволиться за отказ тестировать электронное голосование

Евгений Павленко/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Петербургская учительница написала заявление на увольнение после того, как директор потребовал отчет о регистрации на «Госуслугах» об участии в тестовом электронном голосовании. Руководитель школы заявил, что получил распоряжение «сверху» — нужно, чтобы 100 процентов сотрудников стали участниками процедуры. В администрации района это отрицают.



Светлана Карпова работала преподавателем иностранных языков в 371-й школе три года. Опыт работы в школе у неё небольшой — до пандемии она работала экскурсоводом, а до этого 14 лет прожила в Китае. Приходила в школу Светлана как учитель немецкого, но затем предложила администрации и родителям преподавать детям ещё и китайский.

«Один из самых древних и наиболее распространённых в мире языков. Сегодня на нём говорят более 1,4 млрд человек. Если они смогли выучить этот язык, то Ваш ребёнок тоже сможет! Это очень интересный язык, устроенный совершенно иначе, чем европейские. Понимание другой логики, открытие нового мира, другого способа выражения — это увлекательно и полезно», — говорится в объявлении на сайте школы, которое опубликовали в 2021 году.

По словам Светланы, дети с удовольствием учили языки, а её ученики по немецкому даже участвовали в районных олимпиадах: «У нас очень хорошие дети, даже — одарённые, ведь для них немецкий — это второй язык, а выступают на олимпиадах они наравне с теми, у кого он первый». Несколько месяцев назад в школе сменился директор — это кресло занял Тимур Ачкурин. По словам Светланы, он быстро привёл школу в порядок — отремонтировал туалет, но коллективу себя показал как жесткий руководитель, с которым лучше не спорить, поэтому в начале учебного года из-за разногласий уволились несколько педагогов. Более того, говорит Светлана, если прежние руководители все спущенные сверху и не относящиеся к учебе и школьной жизни поручения оставляли на усмотрение сотрудников, то нынешний директор требовал отчетности.

«Тесты на знание Конституции от «Единой России», разные опросы, детей просили выбрать дружественные и недружественные страны, наконец, последнее — участие в тестовом электронном голосовании. Я, как и просили, зарегистрировалась и прислала ссылку, но затем нам сказали что-то переслать на почту, а потом рано утром в субботу потребовали срочно номер заявления для отчёта в районной администрации. У нас у всех большая нагрузка, у меня по семь уроков каждый день. Эти бесконечные голосования просто выбивают из колеи», — рассказывает Светлана.

Когда в чате с учителями директор в очередной раз стал настойчиво требовать от каждого прислать подтверждение о регистрации на пробном голосовании, Светлана позвонила в избирком: «На горячей линии мне сказали, что это необязательно. И когда я написала об этом в чат, директор вызвал меня в свой кабинет». Беседу учитель на всякий случай записала на диктофон. «Фонтанка» приводит расшифровку этого разговора: — У вас есть затруднения с этими скриншотами? — Нет, но я их присылать не буду. — Почему? — Потому что не хочу.

— Это неправильно. — Я звонила на горячую линию ЦИК, и мне сказали, что это добровольно. — Послушайте меня внимательно. Нас собирал руководитель администрации Московского района Ушаков. Вчера их собирал Беглов. Беглов поставил задачу. Она должна быть выполнена. До 15 числа у нас должны быть скриншоты всех сотрудников (кроме тех, кто совмещает, и иностранных граждан) о пройденном пробном голосовании. — Я не могу предоставить эти скриншоты. Я считаю, что свобода выбора — это, когда человек имеет право выбирать. Давайте позвоним в избирательную комиссию — они мне сказали, что это не надо делать.

— Избирательная комиссия тут совершенно ни при чем. У нас есть свои органы управления и у нас жесткая вертикаль власти. — Так избирательная комиссия же и есть вершина вертикали власти. — Нет, не вершина. У нас есть региональная власть. Губернатор ставит задачу главе администрации района. Глава района ставит задачу нам. Соответственно нам сказали на совещании, что если кто-то что-то не понимает, устал или перегорел, то можно написать заявление.

— Хорошо. Я напишу. — Но я всё равно не понимаю, в чем здесь проблема. — Я просто не хочу это делать. Я хороший и редкий преподаватель. Но если вы считаете, что преподаватель должен ещё и голосовать [по указке], то это не та школа, в которой я хочу работать. У меня должна быть свобода выбора. — При чем тут свобода выбора? — Я не буду в этом участвовать.

Как слышно на аудиозаписи, завершив разговор, директор продолжил обзванивать сотрудников и просить прислать подтверждение о регистрации на тестирование электронного голосования. Взволнованная уволенная учительница пошла проводить свои последние уроки. Тимур Ачкурин от разговора с «Фонтанкой» отказался. В начале ноября в школе произошёл инцидент — охранники, выпив, метали ножи в мишень, в итоге один из них погиб после неудачного броска. Тогда директор говорил: «Я могу потребовать у Байдена предъявить свидетельство о психическом здоровье, и что? Он же работает не на меня. Это не в компетенции школы. У них есть лицензия, и на торги они все эти документы прикладывают».

В администрации Московского района в ответ на вопрос «Фонтанки», действительно ли от школы требуют 100-процентное участие в пробном голосовании, апеллировали к тому комментарию: «Видимо, это личное, не совсем адекватное восприятие ситуации директором, он ведь и тогда вам про Байдена что-то говорил?». В пресс-службе добавили, что глава района действительно проводил общее совещание, на котором были директора школ, но требовать увольнения, если учителя не согласятся участвовать, никто не просил: «Было сказано, что это по желанию».

О том, был ли глава района Владимир Ушаков на совещании по этому поводу у губернатора, там ответить затруднились. «Фонтанка» дозвонилась и до самого Ушакова — он также заявил, что подобных требований директорам не выставлял: «Конечно, такого не было. У нас постоянно проходят совещания с губернатором, но такой задачи нам никто не ставил. Да и в каком веке-то мы живём? Это всё исключительно добровольно. Обидно терять такого специалиста, мы разберемся в этой ситуации».

Ранее «Фонтанке» уже жаловались бюджетники из разных районов города, что их настойчиво просят зарегистрироваться на «Госуслугах» и протестировать электронное голосование. В учреждениях Приморского, Курортного и Красногвардейского районов требовали отчет об участии в мероприятиях. А учителям из Красногвардейского района также сказали привести с собой еще по пять человек, утверждали читатели. В петербургском избиркоме «Фонтанке» тогда сообщали, что не знают о таких распоряжениях и жалоб о том, что кого-то заставляют участвовать в пробном голосовании, у них нет.