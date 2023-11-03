Петербургских бюджетников гонят тестировать электронное голосование. В избиркоме об этом не знают

В нескольких бюджетных учреждениях Петербурга сотрудников попросили зарегистрироваться на госуслугах и протестировать электронное голосование. Всероссийскую тренировку проведут в середине ноября.
Как рассказали «Фонтанке» в учреждениях Приморского, Курортного и Красногвардейского районов, на этой неделе их попросили отчитаться о регистрации на портале госуслуг, чтобы потом принять участие в тренировке электронного голосования. Учителям из Красногвардейского района также сказали привести с собой еще по пять человек. Тренировочное голосование запланировано на
В петербургском избиркоме «Фонтанке» сообщили, что не знают о таких распоряжениях. Там добавили, что члены избирательных комиссий действительно участвуют в тестировании: «Членов участковых избирательных комиссий мы просим принять участие, чтобы они сами протестировали то, с чем им предстоит работать».
В тренировке электронного голосования принимают участие 89 регионов. До этого такой способ голосования использовали лишь 30. Ранее Элла Памфилова заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах президента в 2024 году смогут использовать только те регионы, которые к тому моменту уже опробуют у себя этот вид волеизъявления.