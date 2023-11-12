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    После обнаружения мертвым в центре Петербурга школьника, возбуждено дело о доведении до самоубийства

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    Следствие по Центральному району Петербурга начало разбираться в семейных делах погибшего по собственной вине десятиклассника. Мальчик рос без отца.

    Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, тело 16-летнего молодого человека было найдено два дня назад в его комнате на Литейном проспекте. Записок он не оставил. Одноклассник рассказал, что в этот день ничего в поведении приятеля не выдавало в нем намерения свести счеты с жизнью. Разговоры о суициде при этом бывали, но последний раз летом, на фоне общего депрессивного состояния.

    Фото: скрин со страницы гимназии в соцсети
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    Известно, что мальчик жил с бабушкой, а его мать отдельно, в Шушарах. Его отец умер 12 лет назад.

    Возбуждение дела подразумевает, что с ребенком жестоко обращались и/или систематически унижали.

    Накануне страница гимназии, в которой учился ребенок, обновила памятку с телефонами доверия для школьников.

    Фото: скрин со страницы гимназии в соцсети

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    Уголовное делоДоведение до самоубийства
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